Apple obtient plusieurs exceptions de droits de douane des autorités américaines

Mac Pro

Des coûts trop lourds pour Apple

La marque à la pomme l'emporte sur Donald Trump

Bonne nouvelle pour Apple. Vendredi 20 septembre, les autorités américaines ont approuvé 10 des 15 requêtes d'exception de droits de douane déposées par la firme de Cupertino, qui souhaitait obtenir un délai supplémentaire concernant l'application de la taxe supplémentaire imposée par Donald Trump sur l'importation des produits provenant de Chine.Apple voulait réduire autant que possible les taxes douanières sur son Mac Pro, dont les pièces sont fabriquées en Chine. Car si les composants du Mac Pro sont expédiés au Texas, aux États-Unis, pour y être assemblées, les pièces nécessaires sont toutes conçues en Chine, et sont soumises à la taxe douanière de 25 % supplémentaires que Donald Trump impose.Si Apple ne le confirme pas officiellement, la société devrait délocaliser sa production de Mac Pro en Chine, dès l'année prochaine. Car les tarifs imposés par Washington sont trop importants et compliquent l'assemblage des ordinateurs aux USA.Certains produits de la marque sont déjà concernés par les taxes douanières, comme l'Apple Watch, le HomePod ou les Airpods. Les prix n'ayant pas évolué outre-Atlantique, cela revient à dire qu'Apple perd de l'argent sur ses ventes.Sur les 15 dérogations réclamées, Apple est parvenue à en obtenir 10. Les responsables du commerce ont notamment levé les tarifs douaniers sur une gamme complète de composants informatiques destinés à Apple ainsi qu'à d'autres fabricants. Le boîtier du Mac Pro, la Magic Mouse, le Magic Trackpad et d'autres composants font partie de la liste des produits exemptés. Une victoire pour la firme à la pomme, alors que Donald Trump avait annoncé en juillet dernier, sur Twitter, ne pas vouloir faire de cadeau à Apple.