Pour Bob Iger, Disney et Apple auraient fusionné si Steve Jobs était toujours vivant

La possibilité d'un géant mêlant contenus et technologie



Bob Iger est PDG de Disney depuis 2005 et va publier ses mémoires à la fin du mois de septembre. L'occasion pour lui de revenir sur sa carrière à la tête du plus grand groupe de divertissement mondial, dont ses relations avec Steve Jobs, co-fondateur d'Apple, mais également président de Pixar que le studio aux grandes oreilles a acheté en janvier 2006.Les deux hommes s'appréciaient particulièrement et Bob Iger estime dans son autobiographie que Disney et Apple auraient pu, à terme, fusionner en un seul mastodonte : «».Après la mort de Steve Jobs, Bobo Iger est entré au conseil d'administration d'Apple jusqu'à tout récemment. Les deux entreprises étant désormais concurrentes dans le domaine du streaming vidéo , le président de Disney a logiquement quitté ses fonctions il y a quelques jours.