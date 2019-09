Apple présente une vingtaine de jeux issus du catalogue Apple Arcade

© Apple

Apple Arcade : sortie le 19 septembre pour 4,99 € par mois

Source : YouTube

a publié une vidéo en forme de défi : aborder le plus de jeux du catalogue d'possible en très exactement 100 secondes. Présenté plus avant lors de la keynote qu'Apple a tenue mardi dernier , Apple Arcade se laissera approcher à compter du— date à laquelle iOS 13 sera officiellement publié.Pour 4,99 € par mois (un abonnement peut regrouper jusqu'à six membres de la même famille), le service permettra aux abonnés de se procurerUn catalogue encore un peu opaque, dont nous vous présentions un premier aperçu, hier , et dans lequel on peut néanmoins venir rangeret bien d'autres.Rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir plus en profondeur le nouveau service de jeux par abonnement d'Apple.