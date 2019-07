Un bug dans les bêta d’iOS 13 et iPadOS permet l’accès non authentifié aux mots de passe

© Apple

Une drôle de manipulation qui laisse apparaître vos mots de passe

Pourquoi ce n'est pas si grave

Source : 9to5mac

Remarquée par le YouTubeur, cette faille laisse apparents tous les mots de passe enregistrés sur votre appareil. Mais comme nous allons le voir, la manipulation étant particulièrement alambiquée, et nécessitant à toute personne mal intentionnée de disposer de votre téléphone en main propre pour arriver à ses fins, la problématique posée par cette faille est plutôt mineure.Sur, tous les mots de passe que vous choisissez d'enregistrer sont répertoriés dansMots de passe et comptes >. Mais pour y accéder, l'iPhone ou l'iPad vous demande systématiquement de vous authentifier ; que cela soit via FaceID, TouchID ou, à défaut, un code PIN.Or, si iOS 13 demande bien à l'utilisateur de confirmer son identité pour accéder à la liste des mots de passe,en touchant de manière répétée «» et en appuyant sur «» à chaque fois qu'iOS vous demande de vous authentifier. Une vingtaine de répétitions sont nécessaires pour y parvenir.On l'a dit, ces mots de passe sont accessibles localement uniquement. Et si iOS vous demande de vous authentifier pour y accéder, c'est que vous avez mis en place les protections nécessaires pour que n'importe qui ne puisse pas accéder aux réglages de votre smartphone. Autrement dit :Deuxièmement, il va sans dire qu'il s'agit encore d'une version bêta des nouveaux OS d'Apple, lesquels sortiront en version définitive à l'automne prochain. Désormais connu, et relativement évident, ce bug sera certainement corrigé d'ici la prochaine mise à jour d'iOS 13.