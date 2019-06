Apple noue un partenariat avec Pathé-Gaumont pour l’ajout des tickets de cinéma à Wallet

Crédits : Apple

Ticket de cinéma dans Apple Wallet : comment ça marche ?

Source : Europe 1

Un nouveau service qui sera déployé dèsà l'occasion de la Fête du Cinéma dans tous les cinémas du groupe.Très simplement, via l'application, les cinéphiles possesseurs d'un iPhone pourront directement enregistrer leur ticket dans. Notez qu'il devient aussi possible de régler son ticket de cinéma par l'intermédiaire d' Apple Pay Une fois arrivé dans un cinéma Pathé ou Gaumont, l'utilisateur n'a plus qu'à passer son iPhone devant la borne idoine. Le ticket de cinéma apparaît alors automatiquement et une authentification via Touch ID ou Face ID lui accordera ensuite l'accès à la salle correspondante à sa séance.Un partenariat qui a du sens pour Apple et Pathé-Gaumont qui, durant la conférence, nous apprenait que 50 % des billets vendus dans ses cinémas sont dématérialisés. 25 % de ceux-là sont achetés depuis un iPhone.