Apple annonce la fin de la prise en charge des certificats SHA-1 dans iOS 10 et macOS Catalina

Adieu SHA-1

De nouvelles exigences de sécurité

Les certificats de serveur TLS et les autorités de certification émettrices utilisant des clés RSA doivent utiliser des tailles de clé supérieures ou égales à 2 048 bits . Les certificats utilisant des tailles de clé RSA inférieures à 2 048 bits ne sont plus approuvés pour TLS.

Depuis lors, leur soutien s'est déplacé verset, qui sont considérés comme plus sûrs.avait résisté au changement, jusqu'à maintenant.Le géant de la technologie californien a (discrètement) discontinué les certificats TLS signés avec l'algorithme SHA-1 sous iOS 13 et macOS 10.15 Catalina Une page d'assistance Apple détaille la manœuvre, ce qui signifie que le trafic HTTPS utilisant des certificats TLS signés avec lene seront plus pris en charge à partir d'aujourd'hui.Plus précisément, lesdans iOS 13 et macOS 10.15 sont les suivantes :Apple avertit que tout le trafic vers les serveurs TLS qui ne respecteront pas les nouvelles exigences entraînera des, et empêchera les sites Web de se charger dans Safari dans iOS 13 et macOS 10.15.