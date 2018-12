Apple : un nouveau campus à 1 milliard de dollars à Austin (et d'autres à venir)

Jusqu'à 15 000 employés

Apple et son impact sur le marché du travail américain

voit grand et ne cesse de se développer dans son pays d'origine, les États-Unis. Une expansion qui ne risque pas de s'arrêter de sitôt, puisque l'entreprise californienne va ouvrirdans le nord d'Austin, capitale de l'État du Texas. Non sans implanter d'autres sites plus modestes sur l'ensemble du territoire américain : Seattle, San Diego, Culver City, Pittsburgh, New-York et Boulder.Étalé sur un immense espace de 53 hectares, soit 75 terrains de football, le campus d'Austin accueilleradédiés à la vente, le support client, les opérations, la recherche et le développement, la finance et l'ingénierie.10 000 autres pourraient les rejoindre au fil des prochaines années, peut-on lire sur le communiqué de presse officiel , publié sur le site de la compagnie.À l'avenir, la multinationale deviendrait tout bonnementd'Austin. En plus de vendre les mérites de son futur building fonctionnant à l'énergie 100 % renouvelable, Apple ne manque pas de dresser le bilan chiffré de: 6 000 nouveaux emplois créés en 2018, 90 000 personnes embauchées à travers les 50 États du pays ou encore 20 000 nouveaux jobs à pourvoir aux USA d'ici 2023.