Suivez la keynote d'Apple en direct dès 15h

Comment y accéder depuis vos Mac, PC et Apple TV ?

Le keynote débutera à partir de 15h00, heure de Paris (et 10h00 heure locale). Cette présentation d'une heure pourra être visionnée directement depuis votre iPhone, iPad ou iPod touch, en utilisant Safari avec iOS 9 minimum. La marque précise souvent qu'il s'agit du meilleur moyen pour visionner son keynote.Cependant, vous pourrez aussi passer par Mac en utilisant encore une fois Safari sous OS X v10.11 minimum pour accéder au livestream. Sur PC, il faudra utiliser Microsoft Edge tout en possédant Windows 7, 8 ou 10. Pour visionner l'événement, rendez-vous sur la page Apple Event . Google Chrome et Firefox seront également compatibles dans leur version la plus récente.Enfin, vous pourrez aussi passer par votre Apple TV de seconde, troisième (sous firmware 6.2 minimum) ou quatrième génération en téléchargeant l'application Apple Event avant que le show ne débute.