Pourquoi les outils anti-tracking d'Apple ne servent pas à grand-chose ?

Le type d'informations envoyé n'est pas non plus modifié par l'activation de la fonctionnalité, et plusieurs trackers publicitaires continuaient d'avoir accès aux données personnelles de l'utilisateur, pourtant non nécessaires pour le fonctionnement de l'application. Parmi celles répertoriées dans l'étude, on peut par exemple citer le nom complet de l'utilisateur, sa localisation exacte, des informations précises sur l'état du téléphone et sur les options activées pour l'accessibilité notamment, les appareils utilisés pour l'audio et les langues des claviers activés. Réunies, ces informations peuvent créer une « empreinte digitale » de l'appareil qui permet de l'identifier précisément et de façon unique.