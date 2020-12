Shazam fait peau neuve sur iOS, s'invite sur le Web et améliore la synchronisation

Le taïwanais Gigabyte tenait il y a quelques heures son « AMD Radeon MAX-Covered Cooling Launch Event ». Derrière ce nom un brin pompeux, un événement diffusé sur YouTube et Facebook durant lequel le constructeur a dévoilé des nouvelles variantes des Radeon RX 6800 et 6800 XT d'AMD. De nouvelles cartes articulées autour des gammes AORUS Master et Gaming OC.