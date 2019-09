Amazon entend prendre soin de ses employés avec Amazon Care, une clinique virtuelle

© Amazon Care

Parfois pointée du doigt pour ses conditions de travail éprouvantes , Amazon veut prouver que la santé de ses collaborateurs constitue une priorité. Le leader de l'e-commerce a en effet lancé Amazon.care , une plateforme médicale virtuelle en interne.L'idée est de pouvoir répondre, rapidement et à tout moment, aux pépins de santé des employés de l'entreprise. Sur la clinique en ligne, ces derniers pourront ainsi bénéficier d'un service de télémédecine et obtenir des réponses à leurs interrogations, à l'aide d'un entretien vidéo avec un praticien, qui pourra également leur prescrire des médicaments. De même, il leur sera possible de poser des questions via une messagerie. Et si nécessaire, un professionnel de santé sera également en mesure de se déplacer jusqu'au domicile du patient.De cette façon, la société espère épargner à ses équipes les interminables heures d'attente chez le médecin, pour un rétablissement plus prompt (et un retour plus rapide au travail). Pour l'heure, il ne s'agit toutefois que d'un programme pilote, qui ne concerne que les employés de la région de Seattle (États-Unis) et leurs familles.Cette clinique virtuelle ne constitue pas une première dans l'industrie de la tech : Apple en avait également fait de même, avec AC Wellness, à proximité de son siège. La particularité de l'initiative d'Amazon est néanmoins de mettre l'accent sur les téléconsultations. Pour mettre en place ce système, la firme a fait appel à un prestataire extérieur : Oasis Medical.Si le test s'avère concluant, le programme pourrait ensuite être étendu à l'ensemble du groupe, qui compte plus de 500 000 employés dans le monde. Mais Amazon ne s'arrêtera pas peut-être pas là : l'entreprise pourrait avoir l'intention de se positionner sur le marché prometteur de la télémédecine. Cette expérimentation ne représenterait alors qu'un premier pas en vue d'un lancement plus global du service.