Amazon en dit plus sur son robot-livreur Scout, la solution du "dernier kilomètre"

a dévoiléau mois de janvier. Le robot livreur autonome , de la taille d'une glacière, et équipé de six roues, est capable de. Destiné à devenir l'un des futurs moyens d'acheminement des colis de la firme de Jeff Bezos, peu d'informations avaient filtré à son sujet. Nos confrères deont pu en apprendre davantage en interrogeant le patron du projet.Si les petits robots sont, outre-Atlantique,n'est pour l'instant pas en mesure d'indiquer quand, ni où son armée de livreurs sur roues sera étendue. Pour l'heure,, chargés de sortir les paquets une fois arrivés à destination, pour les déposer devant la porte des clients. À terme, le but de la société est de limiter l'accompagnement humain et de laisser le robot totalement autonome errer dans les rues pourDes détails - plus ou moins importants -, comme l'indique le vice-président en charge de, Sean Scott. C'est le cas des roues du robot, dont le matériau est encore trop mou pour résister à une sollicitation quotidienne de l'appareil sur le trottoir. Dans ses propres laboratoires, l'équipe en charge du projet a recréénature pour mener, à ce titre, des essais qui se couplent à la simulation.», soutient Sean Scott.tente de copier le monde réel pourde son petit Scout.confie avoir vu une vidéo de simulation dans laquelle le robot se sert d'unesemblable à celles de Google Maps, avec des détails comme les gouttières et les petites bosses présentes sur les trottoirs, afin de ne pas se faire piéger par des obstacles potentiels. Les données GPS, l'apprentissage automatique, les cartes détaillées de ses trajets et les nombreux capteurs embarqués sur, font qu'il n'aurait pas de mal à rouler et à éviter les obstacles, même les chats qui traversent la route.Si la législation pourrait en décider autrement, l'engin intelligent devrait être capable de, se diriger sur la route et retourner ensuite sur le trottoir. «», revendique Sean Scott. Dans l'État de Washington, Scout est même prioritaire.Pour éviter tout risque de collision, le robot possède plusieurs lumières clignotantes, qui resteront suffisamment discrètes pour ne pas occasionner de pollution visuelle. À terme, Scout pourrait être capable d'effectuer plusieurs livraisons en une fois, étant doté de plusieurs compartiments.