Amazon : la gamification pour rendre le travail en entrepôt "plus ludique"

Getty Images

Plusieurs entrepôts testent déjà la gamification des tâches

Échanger les points récoltés contre de vrais cadeaux

Et sivenait de trouver un remède à certains des maux de ses salariés exerçant dans ses centres de distribution ? Dans un souci de rendre le travail de ses employés en entrepôt moins redondant, le géant du e-commerce est en train de tester une solution de, en proposant des mini-jeux vidéo à ses salariés.Laest une pratique destinée à rendre plus ludique une activité qui, à la base, ne l'est pas en s'inspirant de mécanismes tirés du jeu. C'est le cas des tâches accomplies par les salariés des centres de distribution Amazon, confrontés à la logistique tout au long de la journée. Ainsi, le Washington Post explique que la société américaine est en train de tenter l'expérience dans cinq de ses entrepôts, situés au Royaume-Uni et aux USA.Cela fonctionne simplement. Le collaborateur Amazon peut. Si par exemple l'employé doit ramasser un objet pour le jeter dans une poubelle, l'objet en question pourrait clignoter à l'écran et, ensuite, offrir des points au « joueur ».Si la participation n'est pas obligatoire, Amazon a adopté un système incitatif qui pourrait bien. Car au fur et à mesure de sa progression,, qui consistent en des articles Amazon.La gamification se fait sur différentes tâches et peut mettre en opposition des employés ou mêmes des équipes plus larges, l'effet de groupe favorisant la participation. Amazon compte ainsiLe bonheur au travail (une expression à prendre avec des pincettes), c'est un peu devenu une mode. Indispensable pour certains, et finalement contre-productif pour d'autres, les employeurs semblent aujourd'hui avoir du mal à placer le curseur au bon endroit. Dans le cas d'Amazon, où les salariés sont soumis à une certaine pression du résultat - comme dans de nombreuses entreprises, faut-il le souligner - l'avenir nous dira si ce choix se révèle payant, à tous les sens du terme.