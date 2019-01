Amazon Echo Auto : plus d’un million de précommandes enregistrées

Un produit toujours disponible sur invitation

Huit microphones intégrés

Dévoilé en septembre 2018 aux côtés de nombreux autres produits Amazon - Echo Dot, Echo Plus, Echo Sub, Echo Input, pour ne citer qu'eux - l'a semble-t-il rencontré un certain succès, bien qu'il ne soit encore disponible qu'en précommande ou sur invitation. Ce système d'achat n'a pas pour autant rebuté les technophiles à acheter ce nouvel appareil dédié à leur automobile. Bien au contraire.Steve Rabuchin s'est, en effet, fendu d'une déclaration auprès de TechCrunch , au cours de laquelle l'intéressé révèle le nombre de précommandes d'enregistrées jusque-là : «», a-t-il ainsi déclaré, même si certains clients ont déjà reçu leur sésame pendant le mois de décembre 2018.Vendu au prix de 50 dollars, Echo Auto n'apour l'ensemble du grand public. Sa fiche produit Amazon en atteste : «», peut-on lire. Ce nouveau gadget connecté a pour objectif d'optimiser l'expérience utilisateur d'un conducteur, en se synchronisant aux enceintes de son véhicule et à son appareil mobile, pour utiliserSes huit microphones lui permettent de, malgré le bruit ambiant du trafic routier ou d'une playslist musicale en écoute. Ainsi, Echo Auto répondra à certaines demandes vocales, telles que le lancement d'un service de navigation (Google Maps, Apple Maps, Waze) ou l'activation de morceaux musicaux.Un concept qui a visiblement rencontré son public.