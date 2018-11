Amazon chercherait à acheter des salles de cinémas aux Etats-Unis

Amazon : une ambition démesurée ?

D'après les dires de sources anonymes, relayés par Bloomberg serait en bonne position pour racheter Landmark Theatres, une chaine qui fait partie du groupe Wagner / Cuban Compagnies, appartenant à Todd Wagner et Mark Cuban. Les deux comparses semblent en effet être ouverts à l'idée de céder Landmark Theatres puisqu'ils ont récemment fait appel aux services de Stephens Inc, une des plus grandes banques d'investissement américaines, afin de gérer le dossier de vente et d'évaluer les propositions des acheteurs.Bloomberg précise toutefois qu'aucune entente n'a encore été trouvée et que les négociations peuvent avorter à tout moment.Rien ne semble arrêter Amazon dans sa course à la diversification. Le géant, dont la valeur boursière ne cesse d'augmenter et a récemment atteint les 871 milliards de dollars, pourrait faire un gros coup dans le domaine du divertissement si l'affaire venait à se concrétiser. Landmark Theatres compte en effet 56 salles de cinéma dans le pays, ce qui contribuerait largement à améliorer la visibilité des créations originales d'Amazon Studio auprès du grand public, mais peut-être aussi auprès de l'industrie cinématographique, notamment d'Hollywood. Avec ses 4.5 milliards de dollars de budget annuel, Amazon Studio est le principal concurrent de Netflix, l'acquisition de Landmark Theatres pourrait venir peser un peu plus sur la balance en faveur du leader de l'e-commerce.Par ailleurs, selon cnet.com , Netflix aurait également envisagé de faire une offre pour devenir le repreneur de Landmark Theatres, mais serait déjà sur la touche. Les dirigeants de la plateforme de streaming ne seraient en effet pas prêts à investir une somme trop élevée pour le rachat de la compagnie.