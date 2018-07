Amazon travaille-t-il vraiment sur un nouveau smartphone ? (Spoiler : non)

Jonathan Weiss / Shutterstock.com

« Un téléphone prototype » pour Jen Salke

Modifié le 30/07/2018 à 12h00

Depuis l'échec du Fire Phone, qui s'était transformé en cendres à peine un an après sa commercialisation débutée en 2014, beaucoup sont naturellement curieux de voir quand Amazon s'attaquera de nouveau au marché des smartphones. Cela aurait pu être pour bientôt. Ce samedi 28 juillet, la directrice d'Amazon Studios, Jen Salke, a mis le feu aux poudres lors d'une conférence de presse de la. La dirigeante a fait une déclaration qui a depuis été corrigée Alors qu'elle était questionnée sur la possibilité d'une meilleure interface d'Amazon Prime, Jen Salke a précisé avoir vu dans son bureauAmazon travaille. Elle est même allée plus loin en affirmant que le prototype était en cours de développement, et que celui-ci,, serait prochainement opérationnel.Mais dans sa déclaration à la presse, la reine du divertissement semble s'être légèrement emportée, et ne pas avoir réfléchi au poids des mots employés.En effet, un porte-parole Amazon a été contraint d'éteindre l'incendie. Celui-ci a expliqué à nos confrères de The Wrap qu'elle ne faisait en réalité référence qu'à une, et non à un prototype de mobile, vous l'aurez compris.Pour le futur smartphone Amazon, il faudra donc repasser. C'est ce qu'on appelle un coup d'épée dans l'eau.