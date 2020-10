Amazon Audible est disponible à -50% pour les membres Prime

Le principal atout d'Audible est évidemment la richesse de son catalogue, Amazon recensant 400 000 livres audio. Ceux-ci sont accessibles à tout moment, y compris hors connexion et sur une foule d'appareils différents : liseuses, mais aussi smartphones, tablettes, enceintes connectées…

Audible propose ainsi un format économique aux fans de littérature. Hors bons plans, l'abonnement permet déjà d'économiser jusqu'à 70% par rapport à l'achat d'un livre audio à l'unité. De plus, si certains crédits n'ont pas été utilisés, ils sont reportés sur le mois suivant, de sorte que vous puissiez les utilisez quand bon vous semble. Et même après la résiliation d'un abonnement (possible à tout moment), les livres acquis vous appartiennent toujours.