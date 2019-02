Alibaba : des chiffres impressionnants sur 2018, mais la croissance ralentit

feelphoto / Shutterstock.com

Alibaba et les 41 % de croissance

Une concurrence croissante sur l'e-commerce

Source : Inquirier

demeure un acteur incontournable du web chinois. Leader de l'e-commerce dans le pays, il voit néanmoins son écrasante domination de plus en plus contestée. Mais l'entreprise s'est déjà lancée dans une diversification de ses activités.Sa situation financière reste toutefois largement confortable. Au dernier trimestre 2018, le géant chinois a ainsi enregistré un chiffre d'affaires de 17,5 milliards de dollars (un peu plus de 15 milliards d'euros), en progression de 41 % sur un an. Quant au bénéfice, il s'est élevé à 4,9 milliards de dollars (environ 4,3 milliards d'euros) sur cette période, soit une hausse de 37 %.Ces résultats sont principalement portés par l'activitédu groupe, qui représente 88 % de ses revenus. Mais l'entreprise a également tenu à souligner l'apport de son service de cloud, qui a généré 962 millions de dollars de recettes (+84 %) et de sa technologie de données.Si la société ne s'est pas davantage étendue sur sa croissance globale, c'est parce que celle-ci s'avère inhabituellement faible. Bien sûr, une hausse des revenus de 41 % sur un an ferait rêver bon nombre d'entreprises, mais pas Alibaba, plus habituée à afficher un nombre autour des 60 %.Comment expliquer ce ralentissement ? Il est d'abord question de conjoncture : l'économie chinoise a connu une croissance de 6,6 % en 2018, soit son taux le plus faible depuis 28 ans. La guerre économique que se livrent la Chine et les Etats-Unis - particulièrement marquante sur le marché tech - pourrait avoir une influence sur ces résultats.Mais il faut également mentionner qu'Alibaba n'est plus aussi souverain sur l'e-commerce de son pays. Si le groupe demeure largement leader, avec 53,3 % de parts de marché, ce chiffre a connu une baisse de 16,4 points en seulement trois ans. En cause, l'arrivée de nouveaux acteurs, tels que JD.com, qui pèse 16 % de part de marché, ou le nouveau Pinduoduo, qui a déjà atteint les 7 %. L'entreprise va donc faire face à de nouveaux défis, et ce, sans son fondateur Jack Ma, qui quittera son poste dans quelques mois