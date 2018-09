Jack Ma, le fondateur d'Alibaba, quittera son poste l'année prochaine

feelphoto / Shutterstock.com

Dans un an « jour pour jour »

Daniel Zhang au poste de CEO d'Alibaba

Alors que une interview au South China Morning Post afin d'indiquer qu'il s'agissait là d'un plan de départ, mais surtout, de. Qualifiant les déclarations du Times d'infondées et sorties de leur contexte, le journal chinois, dont Alibaba est propriétaire depuis 2015, avait indiqué que le fondateur du groupe profiterait de ce jour pour dévoiler les détails de son projet.À la date du 10 septembre, jour de son 54e anniversaire et, Jack Ma a effectivement partagé ses prochaines initiatives. De fait, l'homme a indiqué qu'il resterait encore à son poste un an jour pour jour, puisque la date du 10 septembre marquera les 20 ans piles de l'entreprise chinoise. Dans un communiqué, Alibaba précise à ce sujet :De la même façon, le fondateur restera membre du Conseil d'administration jusqu'en 2020. Il fait également partie du partenariat Alibaba, un groupe de 36 personnes chargées de maintenir et de développer la mission et la culture du groupe.Si son départ est désormais officiel, le nom de l'homme visant à le remplacer aussi. En effet, Daniel Zhang est le CEO du groupe depuis l'année 2015, un poste que Ma avait abandonné deux ans auparavant. Pour rappel, Zhang a rejoint l'entreprise en 2007 en tant que directeur des opérations de Taobao, la plateforme de vente en ligne entre particuliers. En interne, l'homme s'est choisi le surnom de Xiaoyaozi, signifiant « libre et sans entrave ». Un nom emprunté à un personnage de roman écrit par Jin Yong.Pour sa part, Jack Ma a fondé Alibaba en 1999, date à laquelle il a emprunté 60 000 dollars à 17 de ses proches. Grâce à des investissements de SoftBank et Goldman Sachs, l'entreprise décolle et est aujourd'hui valorisée à plus de 420 milliards de dollars. La fortune personnelle de Jack Ma est estimée à 40 milliards de dollars.Dans une récente interview, l'homme a confié à Bloomberg qu'il souhaitait se tourner vers la philanthropie à la manière de Bill Gates. Depuis que Daniel Zhang est CEO, Jack Ma se consacre effectivement beaucoup plus aux voyages lui permettant d'évangéliser l'accès à la technologie.