Alibaba dévoile son hôtel futuriste, équipé d'employés robots

Des robots silencieux d'un mètre de haut

Une expérience 100 % connectée





Il y sera possible de croiser des employés humains

Cloud, livraison de repas et maintenant hôtellerie :poursuit sa diversification en dévoilant undans la ville de Hangzhou, en Chine, situé à 170 kilomètres au sud-ouest de Shanghai. L'établissement est équipé deet réduisent les contacts avec ces derniers, pour de plus paisibles vacances. Au passage, le géant chinois du commerce électronique veut baisser ses coûts de main d'œuvre.Vous n'avez plus assez de serviettes propres et souhaitez qu'on vous en apporte de nouvelles ? Vous aimeriez qu'on vous livre votre plateau repas dans votre chambre ? Plus besoin d'humains pour cela, puisque le, est équipé de robots intelligents d'un mètre de haut capables d'arpenter les couloirs du bâtiment pour vous apporter ce dont vous avez besoin, comme l'indique l'agence Reuters L'hôtel fonctionne comme un pilote destiné à faire pétiller les yeux du secteur hôtelier, à qui Alibaba souhaite montrer l'association parfaite de l'intelligence artificielle à l'hôtellerie.Selon la philosophie d'Alibaba, un tel établissement équipé de robots améliorera l'expérience des clients : «», rapporte Andy Wang, responsable d'Alibaba Future Hotel Management, la branche tourisme de la société de Jack Ma.Avec des murs tapissés de blanc et astucieusement éclairés, l'impression de faire un bond dans le futur paraît réelle. Dès l'accueil, ce sontet des banales formalités, votre passeport et autres documents d'identité. Les ascenseurs sont aussi équipés d'un système à reconnaissance faciale pour vous déposer directement au bon étage. Même chose pour la chambre, qui s'ouvre après un scan de votre visage.Une fois arrivé dans la chambre,, qui permet aussi bien de régler la température que de fermer les rideaux, de régler l'intensité de l'éclairage ou de faire appel au room service.Descendons au restaurant de l'hôtel où, là aussi, des robots servent les repas préalablement commandés par les clients via l'application FlyZoo. Au bar, c'est aussi un robot qui s'occupe de vous proposer (et de préparer) une vingtaine de cocktails différents. Encore une fois, la reconnaissance faciale n'est jamais loin, et. Pour régler, il suffit de passer par l'application qui piochera dans le portefeuille en ligne Alibaba du client. Et Andy Wang l'assure : les scans des visages sont ensuite effacés.Pour réserver une chambre au FlyZoo, comptez. L'entreprise précise que vous pourrez tout de même croiser quelques humains dans l'hôtel, le personnel comprenant quelques réceptionnistes, des responsables et des agents de nettoyage en chair et en os. De même, si vous ne voulez pas que votre visage soit scanné et que vous préférez utiliser les « bonnes vieilles » clés électroniques, c'est aussi possible.Les réactions des premiers clients seraient encourageantes. Alibaba espère rapidement convaincre des professionnels du tourisme à s'intéresser au projet, et étendre les services proposés par l'hôtel FlyZoo à d'autres pays.