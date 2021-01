Jack Ma, le fondateur d'Alibaba disparu depuis fin octobre, fait sa réapparition !

En outre, le signe le plus inquiétant concernant Jack Ma fut la disparition pure et simple des tablettes de l'émission de télévision Africa's Business Hereos, qui devait initialement être diffusée à la fin de l'année 2020. Membre du jury de l'édition 2019, le philanthrope était censé participer à la finale du concours 2020, mais son portrait et son nom furent retirés du site internet tout comme son apparition dans une vidéo promotionnelle du programme. Il fut alors remplacé par Lucy Peng, qui était jusqu'en août dernier la directrice de Ant Group.