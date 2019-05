Adobe teste en loucedé le doublement des tarifs de son bundle Photoshop et Lightroom

Crédits : Adobe.com

Davantage de stockage dans le cloud intégré

La nouvelle grille tarifaire affichée à de nombreux clients américains. Crédits : Peta Pixel

Adobe ne ferait que mener des essais, rien de plus

« De temps en temps, nous menons des tests sur Adobe.com qui couvrent tout un panel de produits, y compris les options de souscriptions qui pourraient ou pas être présentées à tous les visiteurs d'Adobe.com. Nous menons actuellement une série de tests sur Adobe.com »

Repéré par Peta Pixel, le pack regroupantetpasse ainsi (pour certains utilisateurs américains pour le moment) à 19,99 $/mois contre 9,99 $/mois depuis 2013.À vue d'oeil, la seule différence concrète entre la version de Creative Cloud dédiée à la photographie vendue 9,99 $ et celle affichée 19,99 $ estdans le cloud. Jusqu'ici,, cela passe à 1 To avec le nouveau tarif.Encore heureux, nous direz-vous. Mais il existe aussi une frange substantielle d'utilisateurs qui n'ont que faire du stockage dans le Creative Cloud et qui souhaitent simplement utiliser les logiciels du. Les forcer à payer plus cher pour un service dont ils n'ont pas l'usage est un peu fort de café.Contacté par Peta Pixel, Adobe s'est fendu du communiqué suivant pour tenter d'éteindre l'incendie qui se profile.Mais si les « nouveaux » tarifs ne sont pas affichés à tous les utilisateurs,. Une trouvaille suggérée par un conseiller clientèle du site Adobe à Peta Pixel, qui assure que les nouveaux tarifs ne «».En France, le site Adobe.com propose toujours une formule pour la photo à 11,90 €/mois intégrant 20 Go de stockage dans le nuage. En option, il est possible de grimper à 1 To de stockage contre 23,99 €/mois.