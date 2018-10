Typekit devient Adobe Font et intègre la suite Creative Cloud

Un nouveau nom et un accès plus simple pour les utilisateurs

Adobe enrichit son catalogue de polices

Lors de sa conférence, Adobe a annoncé les nombreuses nouveautés logicielles intégrées dans sa suite de logiciels créatifs. Toutes les applications évoluent mais également les services associés dontTypeKit est une plateforme permettant aux utilisateurs d'acheter et d'utiliser des milliers de polices à installer et utiliser dans les différents logiciels proposés par l'éditeur, comme, InDesign ou encore Première Pro.change le nom de son service, qui s'appelle dès aujourd'hui Adobe Fonts. Le service est désormais pleinement intégré à la suite Adobe et sera disponible pour tous les utilisateurs, qu'ils soient abonnés à l'une des formules d'abonnement, ou non. Il suffit juste d'un compte Adobe ID pour accéder auxD'autres nouveautés ont été annoncées par Adobe, comme le rapporte TechCrunch . L'éditeur offre plus de souplesse à ses utilisateurs en supprimant la limite de synchronisation des polices. Il est désormais possible de les télécharger et de les utiliser sur n'importe quel appareil, mobile ou PC de bureau. Adobe a également ajouté à sa collection de typographies des polices conçues spécifiquement pour le web.La bibliothèque se voit offrir un petit lifting visuel et Adobe a également annoncé l'ajout de plus de 3 000 polices, en plus des différentes collections déjà présentes. Et Adobe ajoutera des nouveaux packs de polices tous les 30 jours à partir d'aujourd'hui.