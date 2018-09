Open Data Initiative : Adobe, Microsoft et SAP unissent leur force

Améliorer la portabilité des données grâce à Open Data Initiative

De nouveaux services pour les entreprises

Lors de la conférencequi se tenait le 24 septembre, les patrons respectifs des trois entreprises, Shantanu Narayen (Adobe), Satya Nadella (Microsoft) et Bill McDermott (SAP) ont annoncé la création d'un nouveau partenariat baptisé Open Data Initiative . Focalisé sur un modèle de données commun, celui-ci devrait permettre à ces compagnies de contrer les solutions de leur concurrent désormais commun : Salesforce.Comme expliqué lors de l'annonce, il s'agit là de «» en se tournant vers un modèle de données commun, donc interopérable. De fait, la portabilité des données entre les CRM respectifs d'Adobe, Microsoft et SAP, à savoiret, s'en verra largement simplifiée.Les données concernées par cette démarche pourront être issues de l'Internet des Objets ou de la relation client, mais elle pourront également être opérationnelles ou transactionnelles. Lors de la conférence, les CEO d'Adobe, Microsoft et SAP ont également tenu à rassurer les entreprises en indiquant plusieurs principes de base, dont le fait que celles-ci restaient propriétaire de leurs données.Les trois acteurs à l'origine d'Open Data Initiative ajoutent à cela que cette collaboration offrira aux entreprises la possibilité de reprendre le contrôle de ces fameuses données. Ainsi, les technologies basées sur l'intelligence artificielle seront en mesure de proposer des analyses en temps réel. L'exploitation des données devrait donc devenir plus rapide, mais aussi plus performante.Un tel système pourrait ainsi permettre de donner un nouveau souffle à la gestion de l'expérience client telle qu'elle existe à ce jour. La démarche a déjà été officiellement soutenue par plusieurs grands groupes, dont Unilever, Coca-Cola ou encore Walmart.