La filiale de Fnac Darty, WeFix, lance le rachat de smartphones auprès des consommateurs

Boutique de Chambourcy (© WeFix)

Certaines conditions à respecter pour aboutir au rachat de son mobile

Un prix de rachat qui dépend de la cote du smartphone

WeFix a lancé, ce jeudi 20 février, son programme de reprise de téléphones mobiles auprès des particuliers dans l'ensemble de ses 100 boutiques. La filiale du groupe français Fnac Darty (depuis octobre 2018), spécialisée dans la réparation et le reconditionnement des smartphones, propose désormais à des consommateurs propriétaires de mobiles de marques Samsung, Apple ou Huawei de racheter leurs appareils. Ces derniers seront reconditionnés puis remis sur le marché.Depuis 2012, WeFix développe ses activités investie d'une mission : celle de lutter contre l'obsolescence programmée des smartphones et des tablettes, en fournissant des services de réparation et de reconditionnement dans ses points de vente.Dans toute la France, l'entreprise met désormais ses dizaines de techniciens-vendeurs à disposition des clients pour établir un diagnostic devant aboutir à la reprise des smartphones, qui doivent être fonctionnels et non oxydés.Certaines conditions sont à respecter pour permettre le rachat de l'appareil d'un particulier. Si vous souhaitez faire racheter un iPhone, WeFix demande à ce qu'il soit désimlocké et débloqué iCloud, de façon à pouvoir accueillir un nouveau propriétaire.Après le rachat des smartphones, WeFix procède au reconditionnement des appareils, le tout dans l'atelier de la société, à Paris. Cette étape permet d'effacer les données du mobile ; de pratiquer des tests poussés, sur 44 points de contrôle ; de remplacer certaines pièces, comme une batterie qui ne dépasserait pas les 90 % de la charge initiale ; ou le traditionnel nettoyage antibactérien, indispensable avant de remettre l'appareil sur le marché.Enfin, le prix du rachat est évidemment étudié au cas par cas. Sa valeur dépend de la cote du smartphone sur le marché, réévaluée quotidiennement. Le particulier pourra obtenir son paiement sous forme de virement ou de bon choix, le choix lui appartient.