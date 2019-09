La surtaxe Trump sur les technologies reportée à août 2020

Nouveau tournant dans la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine

Cette annonce, le vendredi 20 septembre, a été faite en marge de nouvelles discussions commerciales entre les États-Unis et la Chine, que l'USTR () a jugé «».Les 19 et 20 septembre se sont tenues de nouvelles discussions commerciales entre les États-Unis et la Chine. Evidemment, le sujet de la surtaxe Trump, portant sur 200 milliards de dollars de biens importés de Chine, a refait surface. Toutefois, le représentant américain au commerce extérieur a déclaré que «».En effet, l'industrie des PC et le marché des consoles ont obtenu un bref répit. L'USTR a indiqué que de nombreux appareils électroniques échapperont à la surtaxe Trump jusqu'au 7 août 2020. Parmi les produits concernés se trouvent des cartes graphiques, des cartes mères, des boîtiers de PC ainsi que des périphériques de jeu.À l'occasion du 70anniversaire de la République populaire de Chine, Donald Trump avait réalisé un « geste de bonne volonté » avec un report de sa surtaxe. Désormais, «».