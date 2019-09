Deux jours après l'annonce du dépôt de bilan, le P.-D.G. d'Aigle Azur démissionne

Les caisses de la compagnie aérienne sont vides

Source : Challenges

Deux jours après le placement en redressement judiciaire de la deuxième compagnie aérienne du pays, Frantz Yvelin annonce sa démission, alors même que l'entreprise est en proie à uneLe spectre de la liquidation judiciaire se rapproche pour la compagnie qui s'estet a été placée en redressement judiciaire dans la foulée. Spécialisée dans les liaisons entre la France et l'Algérie,, dont 350 au Maghreb.Alors que le P.-D.G.a annoncé sa démission,subit une véritable bataille de pouvoirs. Comme nous en parlions en début de semaine, le 26 août dernier Gérard Houa, actionnaire minoritaire (20 % du capital) avait tenté d'évincer Frantz Yvelin par un communiqué le présentant comme le nouveau P.-D.G. avant un coup de théâtre, survenu deux jours plus tard, alors qu'une administratrice provisoire,, était désignée à la tête de l'entreprise et. La justice a été saisie et il lui appartiendra de trancher sur le futur de