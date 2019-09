Aigle Azur, la deuxième compagnie aérienne française, dépose le bilan

Une lutte de pouvoirs entre les actionnaires

Un feuilleton qui passe mal chez les salariés du groupe

Source : Le Figaro

est aujourd'hui la deuxième compagnie aérienne française. Elle est, qui représentent 50% de son activité annuelle. Mais malgré l'apparent succès commercial de l'entreprise, elle vient d'être placée enCette décision est la conséquence d'un incroyable imbroglio, qui a vu durant une semaine lesde la compagnie se livrer une guerre sans merci pournous apprend que lundi 26 août, Gérard Houa, troisième actionnaire possédant 19% des parts, a revendiqué lade la compagnie, avec la promesse d'apporter 15 millions d'euros pour sauver l'entreprise de la faillite.Seulement, deux jours plus tard, l'homme était démis de ces fonctions et. Gérard Houa aurait fabriqué de toutes pièces des documents lui permettant de prendre la présidence d'Si Gérard Houa affirme avoir reçu le soutien de deux de ses associés,, le deuxième actionnaire de la compagnie, conteste cette version et assure dans un e-mail que lui et le groupe chinois HNA, qui représente près de la moitié des parts de l'entreprise, désapprouvaient ces manœuvres.», déclare malgré tout Gérard Houa au Journal du Dimanche Cette mise en redressement judiciaire sera l'occasion de résoudre cette lutte de pouvoirs, qui pourrait avoir des conséquences graves pour les voyageurs mais également les 1 150 salariés du groupe.devant le siège de la compagnie.Pour l'heure l'activité reste maintenue et les vols prévus seront assurés par la compagnie.