Réalité augmentée, reconnaissance d’image : Mastercard dévoile le futur du paiement bancaire

Mastercard dévoile ses prototypes à Belfast

Une alerte sonore pour confirmer un paiement

Source : TechDigest

Face à la simplicité de Apple Pay et l'importante aura de Google Pay qui intègre Paypal sort l'artillerie lourde pour rester dans la course face au paiement sans carte bancaire.C'est lors d'un showcase à Belfast, en Irlande du Nord, que la société Mastercard a dévoilé ses, à travers quelques prototypes intéressants. Ainsi, Mastercard a présenté un logiciel qui intègre la réalité augmentée afin que l'acheteur potentiel puisse examiner un article avant de prendre la décision de l'acheter ou non.La société émettrice de cartes de crédit a fait la démonstration d'qui apparaît sur les tables, via un projecteur, dans les restaurants et les bars. À travers elle, les clients peuvent passer leur commande, puis partager la facture. Bien sûr, si le paiement est facilité, cette solution tend à supprimer le contact entre les clients et le personnel de service, voire les emplois de ces derniers.Mastercard a également fait la démonstration de, son système destiné aux petits commerçants des pays en développement, actuellement en test au Kenya. Il s'agit d'une application qui connecte entre eux les commerçants et les grossistes. La, intégrée à un smartphone basique, est utilisée pour scanner des articles qui sont alors enregistrés dans un inventaire numérique, pour faciliter la gestion des stocks.Mastercard a dévoilé lors du showcase son alerte sonore, qui sera utilisée dans les points de vente. Pour faire bonne mesure, ce son sera inauguré ce jeudi 18 juillet dans la boutique officielle du tournoi de golf The Open, qui se tient à Royal Portrush en Irlande du Nord.Selon Mark Barnett, Président de Mastercard au Royaume-Uni et en Irlande, ce son «».