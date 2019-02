Activision / Blizzard : l'annonce de centaines de licenciements attendus demain

© Bungie

Activision / Blizzard dévisse en bourse

La perte de Destiny a fait très mal !

Source : Bloomberg

C'est donc le site Bloomberg qui a communiqué cette information le 8 février dernier. Dans cet article, nous apprenons que l'éditeur compte licencier plusieurs centaines de personnes dans ses rangs dès ce mardi 12 février 2019. Ces licenciements auraient pour but de centraliser le fonctionnement de l'entreprise tout en maximisant les profits. Fin 2017,comptait pas moins de 9800 employés à travers le monde.Cette décision aurait été prise suite aux résultats décevants enregistrés par la firme américaine ces derniers mois. En effet, l'action en bourse a lourdement chuté dernièrement avec une baisse de 2,5% vendredi dernier, le titre pointant ainsi à 42,88$. Entre temps, l'action a encore plongé de 2,13% à 41,28$ à l'heure où nous écrivons ces lignes. Les investisseurs ne sont donc pas vraiment rassurés au sujet de cette rumeur très préoccupante.Malgré ses licences fortes,est à la peine ces derniers mois. Des jeux comme Overwatch et Hearthstone continuent de perdre des joueurs et l'annonce de Diablo: Immortal durant la BlizzCon n'a pas rencontré l'engouement espéré. Enfin, le plus gros revers vient bien évidemment de Destiny 2: Renégats. L'éditeur a décidé de mettre un terme à son partenariat avec Bungie (ce dernier a conservé les droits de la licence), un geste qui, toujours d'après Bloomberg, pourrait coûter 400 millions de dollars àsur ses revenus annuels.Ainsi, d'après le journaliste Jason Schreier du site Kotaku , les rumeurs au sujet de ces licenciements circulaient depuis déjà pas mal de jours. D'après lui, les principaux domaines affectés seront le marketing, les ventes et l'édition. Les postes qui participent à la conception des jeux ne devraient donc pas être impactés. Nous devrons bien évidemment attendre une annonce officielle de la part d'pour vérifier ces informations.