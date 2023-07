AMD FidelityFX et le FSR passent un nouveau cap

Non contente de rendre disponibles ces nombreux outils (dont certains complètement nouveaux comme Blur, Depth of Field et Lens), AMD entend également faire en sorte que l'intégration dans les jeux soit aussi simple que possible.

FidelityFX SDK 1.0 se veut ainsi hautement « user friendly », en proposant notamment des solutions préconstruites pour l'ensemble de ces éléments, la plupart pouvant être supportés avec moins de 20 lignes de code. Les plus aguerris pourront cependant retravailler tout cela à leur convenance, de manière bien plus ergonomique grâce aux optimisations d'AMD en ce sens.