AliExpress a ouvert son premier magasin physique en Europe, à Madrid

Le e-commerçant chinois lance son magasin devant une foule conquise d'avance



Ce dimanche 25 août,a ouvert sa première boutique, l'AliExpress Plaza, dans le centre commercial Intu Xanadu à Madrid.devant les portes du magasin et sous un soleil de plomb.Les 500 premiers clients ont été récompensés par la marque, qui leur a offert en cadeau différents appareils comme des smartphones ou des trottinettes électriques,majoritairement asiatiques et proposées par la boutique.Ce nouvel espace de vente, très proche dans son concept d'unavec des tables en bois et une décoration épurée, n'a pas été ouvert en Espagne par hasard. Le pays est aujourd'hui, après les États-Unis et la Russie, et le premier européen.Les consommateurs espagnols sont friands des prix bas proposés par AliExpress, ainsi que de la variété d'appareils et de gadgets vendus par le groupe chinois. Avec, la société veut convaincre des clients récalcitrants aux produits chinois, qui pourront ainsi les tester et les manipuler avant d'acheter.Ce premier espace de vente, d'une taille de 750 m2 est un test grandeur nature pour l'entreprise. Si le succès de cette inauguration se confirme dans les prochains mois, on devrait voir fleurir les AliExpress Plaza dans d'autres capitales européennes.AliExpress est le dernier acteur du numérique chinois à débuter son plan d'expansion internationale. L'année dernière, c'était Xiaomi qui officialisait son lancement en France , avec une première boutique parisienne et la mise à disposition d'une partie de sa gamme chez les revendeurs tiers.