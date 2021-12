Envie de vous offrir la première modification historique d'une page Wikipédia ? C'est possible... sous forme de NFT

Un superyacht créé par les studios Republic Realm s'est vendu pour 149 ETH, soit près de 650 000 dollars, sur le site d'enchères OpenSea. « Navigable » sur le jeu The Sandbox, la structure virtuelle est amarrée pas loin d'une île privée, payée elle aussi au prix fort. À ce jour, le yacht est le bien le plus cher acheté sur The Sandbox, jeu pionnier du metaverse.