Une cour d’appel aux USA juge que Facebook ou Twitter n’ont pas le droit de censurer leurs utilisateurs, même s'ils incitent à la haine

NetChoice et la Computer & Communications Industry Association, groupe représentant notamment Meta, Twitter ou encore Google, ont fait appel afin d’empêcher la mise en œuvre de la loi, en arguant notamment qu’ils doivent avoir le droit de réglementer le contenu lorsqu'ils estiment qu'il peut conduire à la violence. Ils ont en outre exprimé leur crainte quant à la possibilité que des plateformes non réglementées permettent à des extrémistes tels que les partisans du nazisme, les terroristes et les gouvernements étrangers hostiles d'agir.