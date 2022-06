Meta : qui est Sheryl Sandberg, et pourquoi son départ est un tournant ?

Sheryl Sandberg part à un moment où le groupe Meta est confronté à de nombreuses difficultés. Le nombre d'abonnés à Facebook a diminué pour la première fois de son histoire, et les bénéfices se sont considérablement réduits. La faute en revient aux lourds investissements dans le metaverse, la nouvelle marotte de Mark Zuckerberg qui engloutit plus de 10 milliards de dollars par an à lui seul, avec une promesse de retour sur investissement dans plusieurs années.

Les réseaux sociaux, et en particulier Facebook, sont également pointés du doigt en matière de désinformation et du manque de modération des contenus violents et haineux. Ces polémiques permanentes semblent avoir aussi motivé la décision de la dirigeante. « Le débat autour des médias sociaux a changé de manière indéniable depuis ces premiers jours. Dire que cela n'a pas toujours été facile est un euphémisme », écrit-elle d'ailleurs dans son post.

Sheryl Sandberg a d'ailleurs été associée aux scandales Cambridge Analityca, mais aussi à une campagne menée par Facebook pour dissimuler l'ampleur de l'ingérence russe en engageant un cabinet chargé de discréditer le financier George Soros.

Mark Zuckerberg a également pris la parole sur son réseau social pour saluer l'action de son bras droit et annoncer la nomination de Javier Olivan au poste de directeur des opérations de Meta. Le fondateur de Facebook ajoute toutefois que son rôle sera « différent de celui de Sheryl », avec un champ d'action moins large et consacré uniquement aux performances du groupe.