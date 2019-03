Switch, salon auto de Genève, ITER, Anthem, Free : les actus tech' de la semaine

Des hackers ont installé Windows 10 sur la Nintendo Switch

La transition vers les véhicules électriques sera "douloureuse", d'après le patron de PSA

Salon Auto de Genève : Concept 508 Peugeot Sport Engineered, l'hybride aux dents longues

Anthem : certains joueurs PS4 déjà remboursés par Sony ?

ITER : l'avenir de la fusion nucléaire se joue en France avec le tokamak

Spectre : Microsoft propose le patch Retpoline pour atténuer les baisses de performances

Free (Iliad) obtient un financement de 300 millions pour développer la fibre optique

À l'affût de toutes les actualités liées aux domaines technologiques, la rédaction de Clubic s'efforce chaque jour à couvrir le moindre sujet s'inscrivant dans sa ligne éditoriale. Mais le monde d'aujourd'hui va vite, très vite, et une information vient rapidement en remplacer une autre. À tel point qu'il est parfois difficile de suivre avec assiduité les nouveautés du monde qui nous entoure.Rassurez-vous : se mettre à la page n'aura jamais été aussi simple avec notre récapitulatif hebdomadaire composé des principales actualités de la semaine. Vous êtes prêts ? C'est parti.Depuis la découverte de la faille Tegra X1 sur la Nintendo Switch, nombreux sont les petits malins à s'amuser à hacker la console de la multinationale japonaise. Le dernier exemple en date tend même à nous faire sourire, le pirate en question étant parvenu à installer Windows 10 . Le système d'exploitation de Microsoft se lance parfaitement, mais rencontre des difficultés à correctement fonctionner. Un fait d'armes en somme inutile, mais cocasse.Carlos Tavares, le patron du groupe PSA, est inquiet. Car selon lui , les nouveaux accords de l'Union Européenne relatifs à la transition énergétique, et impliquant une réduction des émissions de CO2 des voitures de 37,5 % entre 2021 et 2030, mettraient en péril pas moins de 13 millions d'emplois dans l'industrie. Les objectifs seraient trop élevés, et les amendes, considérées comme une épée de Damoclès, très lourdes en cas d'échec.La firme tricolore Peugeot a présenté toute une série de voitures hybrides et électriques à l'occasion du salon automobile de Genève 2019. Parmi elles, un certain Concept 508 Peugeot Sport Engineered, voué à débarquer sur le marché dans le courant de l'année 2020. Et le moins que l'on puisse dire, c'est ce que ce modèle en a dans le ventre. Pour le découvrir dans son intégralité, rendez-vous ici Parmi les jeux les plus attendus de l'année 2019, Anthem, développé par Bioware et édité par Electronic Arts, a raté son entrée. Puisque le titre orienté multijoueurs rencontre des difficultés à fonctionner parfaitement. De nombreux problèmes techniques remontés par une partie de la communauté PS4 en attestent. Et pour calmer les esprits, Sony a tout bonnement décidé de rembourser le jeu à certains de ses clients . Anthem, un échec avant l'heure ?Considéré comme le plus important projet scientifique du monde, ITER, pour, a pour objectif de. Matthieu Legouge de Clubic a rédigé un dossier complet vous expliquant les tenants et les aboutissants de ce programme pour le moins gargantuesque.Pour lutter contre la vulnérabilité matérielle Spectre, Windows a déployé une mise à jour de sécurité nommée KB4482887 pour les utilisateurs de Windows 10 . Cette MAJ applique notamment la solution d'atténuation développée par Google, Retpoline. L'objectif étant d'atténuer les baisses de performances observées sur les ordinateurs lors de l'installation de patchs destinés à contrer les tentatives de piratage, la faute à la faille Spectre.Bonne nouvelle pour Free. La Banque européenne d'investissement (BEI) a en effet accordé un prêt de 300 millions d'euros à la filiale d'Iliad, dans le but d'accélérer le développement de la fibre optique . Un pactole qui peut rassurer Xavier Niel, le patron de l'entreprise tricolore faisant face à quelques difficultés sur le marché français : son nombre d'abonnés tend à baisser, lorsque sa Freebox Delta n'a pas rencontré le succès escompté.