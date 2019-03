Des hackers sans scrupules ont installé Windows 10 sur la Nintendo Switch

La Nintendo Switch sous Windows 10 ?

Cela fait quelques mois maintenant que la faille Tegra X1 a été découverte sur. Des millions de modèles en circulation sont donc vulnérables à cette faille de sécurité, et de nombreux développeurs s'amusent à. Dernier exemple en date, un hacker qui a décidé d'installersur la console hybride.Il s'agit ici de lade l'OS de Microsoft, et si Windows 10 parvient bien à se lancer, ce dernier plante très rapidement. Selon les dires du développeur, cela pourrait être rapidement réglé... Même si on peine encore un peu à comprendre l'intérêt de tout cela.Rappelons que récemment, cette même Nintendo Switch avait été hackée pour accueillir un autre OS, à savoir, le futur système d'exploitation mobile de Google. Encore une fois, ce genre «» ne sert finalement pas à grand chose, si ce n'est à flatter l'ego des développeurs en question.