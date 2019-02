Apex Construct, Gmail, Netflix, Polestar 2 : les actus tech' de la semaine

Confondu avec Apex Legends, Apex Construct voit ses ventes exploser

À l'affût de toutes les actualités liées aux domaines technologiques, la rédaction de Clubic s'efforce chaque jour à couvrir le moindre sujet s'inscrivant dans sa ligne éditoriale. Mais le monde d'aujourd'hui va vite, très vite, et une information vient rapidement en remplacer une autre. À tel point qu'il est parfois difficile de suivre avec assiduité les nouveautés du monde qui nous entoure.Rassurez-vous : se mettre à la page n'aura jamais été aussi simple avec notre récapitulatif hebdomadaire composé des principales actualités de la semaine. Vous êtes prêts ? C'est parti.Quandfait le bonheur des autres. Le nouveau jeu phénomène de l'année 2019 susceptible de faire l'ombre àa en effet été confondu avec un autre titre - en réalité virtuelle - au nom trompeur :. Ce dernier a ainsi bénéficié d'une attention toute particulière de la communauté, avec un bond de 4000 % sur Steam . A lui, désormais, d'aller chercher un top 1 sur la plateforme de Valve.Quelques semaines après l'annonce de Google, selon laquelle Gmail allait subir un petit lifting sur iOS et Android, le déploiement de cette mise à jour a bel et bien été lancé. Au programme : le choix entre différents formats d'affichage, un look plus épuré... et plein d'autres nouveautés que nous vous invitons à découvrir dans notre article dédié Android Q va-t-il encore prendre en charge le bouton « Précédent » ? Non, à en croire le média XDA-Developers, qui a mis la main sur une préversion de l'OS . En lieu et place viendrait s'inviter un système de navigation par gestes déjà aperçu sur les smartphones de Xiaomi, Huawei, Samsung ou encore OnePlus, selon la version de leur interface maison.Comment, en quelques années seulement, Netflix est-il devenu un incontournable du SVOD ? France Info a livré une analyse détaillée pour mieux comprendre les tenants et les aboutissants de ce succès retentissant. Au total, quatre principaux axes de développement sur lesquels la plateforme s'appuie ressortent : la multiplication des contenus dits originaux, l'algorithme, leet la capacité à satisfaire les envies des abonnés.David Fincher (Gone Girl, The Social Network, Alien 3...) et Tim Miller (Deadpool) vont travailler en étroite collaboration dans le cadre d'une série prochainement diffusée sur Netflix., de son nom, fera l'objet de plusieurs histoires indépendantes, lesquelles traiteront un thème particulier. Pour découvrir le synopsis complètement barré de ce projet, rendez-vous ici De l'Apple Watch Series 4 à la Samsung Galaxy Watch en passant par la Huawei Watch GT, la Fossil Q Explorist ou encore la Withings Steel HR Sport, ce ne sont pas les montres connectées qui manquent en ce début d'année 2019. Pour s'y retrouver, Clubic vous a concocté un petit guide qui vous aidera à choisir votre sésame.Elle s'annonce comme l'une des rivales de la Tesla Model 3. Elle afficherait des caractéristiques pour le moins alléchantes sur le papier : 400 chevaux et 500 kilomètres d'autonomie. Elle, c'est la Polestar 2 , de nouveaupar la filiale de Volvo, et qui bénéficiera d'une présentation officielle lors du salon de l'automobile de Genève, organisé début mars 2019.