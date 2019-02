Google pourrait tuer le bouton retour sur Android Q

Une expérience plus fluide

Chaque année, le système d'exploitation mobile Android a le droit à une nouvelle version. Après 9.0 Pie en 2018, place àen 2019. Et à quelques mois de sa présentation - la Google I/O, du 7 au 9 mai prochain - les fuites continuent d'affluer. Cette fois-ci, c'est du côté de XDA-Developers qu'il faut se tourner. À en croire le média, qui est parvenu à mettre la main sur une préversion de l'OS, leva tout bonnement disparaître.Pour combler ce manque, la firme de Mountain View aurait privilégié un système de navigation par gestes, déjà implémenté par plusieurs constructeurs comme Samsung ( One UI ), Xiaomi, Huawei ou encore OnePlus.Dans l'idée, il suffira de placer son doigt sur une mini barre horizontale placée en bas de l'interface et depour revenir à la page précédente (la démonstration en vidéo ici ). Un moyen, selon XDA-Developers, de proposer une expérience plus fluide.