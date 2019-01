Samsung : One UI bêta en cours de déploiement sur des Galaxy Note 8

Une version bêta en Corée du Sud et en Inde

Une interface pensée pour les grands écrans

Source : Neowin

Il y a quelques jours,avait publié sa feuille de route concernant le déploiement progressif de sa. La mise à jour d'Android Pie, incluant cette nouveauté, devait ainsi intervenir en février 2019 pour les possesseurs de Galaxy Note8. Mais certains d'entre eux ont eu la bonne surprise de constater qu'ils avaient dès à présent accès à la version bêta.Le constructeur sud-coréen a en effet publié une, faisant explicitement mention de One UI parmi les nouveautés. Cependant, cette actualisation ne semble concerner pour l'instant: la Corée du Sud et l'Inde. Leurs utilisateurs seront donc les premiers propriétaires de Galaxy Note8 à pouvoir s'inscrire aude One UI, en attendant un déploiement plus large, sans qu'on n'en connaisse l'échéance.Cette mise à jour de l'OS de Samsung, pesant plus d'1,8 Go, comprend également le dernier correctif de sécurité, datant du 1er janvier 2019. Présentée à la fin de l'année 2018 , One UI est une nouvelle interface censée faciliter l'utilisation des smartphones de la firme, en particulier ceux dotés d'un. En effet, l'expérience utilisateur a été repensée, de sorte à rendre plus accessibles tous les boutons nécessaires aux usages les plus courants.De plus, lede l'interface a été retravaillé, incluant une refonte des icônes et de l'affichage des paramètres. Et pour aller plus loin dans la personnalisation de votre appareil, Samsung a prévu une option pour assortir les couleurs du thème graphique à celles de votre téléphone.