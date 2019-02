Gmail : la nouvelle version disponible sur iOS et Android

Le nouveau Gmail est là !

Nouveau look, toujours pas de thème sombre

Il y a quelques semaines,annonçait l'arrivée imminente d'un « nouveau Gmail » sur nos smartphones et tablettes. Une nouvelle version actuellement en cours de déploiement et qui est peut-être déjà arrivée sur votre terminal mobile.Depuis quelques mois déjà,s'est offert une belle cure de jouvence en version desktop, avec un affichage plus épuré, des fonctionnalités avancées et, bien sûr, le «» si cher à Google. Aujourd'hui, c'est au tour desd'accueillir ce Gmail toujours plus blanc.En effet, une fois la mise à jour effectuée, le nouveau Gmail propose(modifiables par la suite dans les options). On peut ainsi choisir la densité « Par défaut », qui affiche les pièces jointes sous les messages, ou opter pour l'affichage « Normal », avec seulement quelques éléments graphiques, voire un affichage plus sobre encore, dénué de tout élément graphique.Côté look, l'ensemble est toujours plus épuré, mais accueille quand même des fonctionnalités plutôt bienvenues, comme. À cela s'ajoute la possibilité deentre divers comptes Gmail, via un bouton situé directement dans le coin supérieur droit. Pratique pour passer par exemple de son compte personnel à son compte professionnel, en un clic.Un Gmaildonc, qui, dans un souci d'uniformité, adopte le même style que de nombreuses autres applications signées Google. Enfin, contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce nouveau. Il faudra donc impérativement habituer ses yeux à ce blanc omniprésent.