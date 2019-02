Gmail : le clic droit va gagner de nombreuses fonctionnalités

Un clic droit enfin enrichi et utile



Mise à jour à partir du 22 février pour tous les utilisateurs Gmail



Source : Trusted Reviews

De nouvelles options pour l'interface bureau de. Si la messagerie de Google propose depuis bien longtemps uncontextuel accessible par clic droit, celui-ce se révèle bien pauvre avec seulement quelques options d'archivage et déplacement.Le moteur de recherche va améliorer ce menu bien inutile en lui ajoutant très prochainement de nombreuses. Par unsur l'un des mails reçus vous pourrez désormais répondre à l'émetteur ou à tous les membres d'une discussion, transférer, mettre en attente, rechercher les mails précédents de cette personne ou selon un objet spécifié ou encore ouvrir plusieurs courriers dans différentes fenêtres et attribuer un libellé.Il ne sera bientôt plus nécessaire d'ouvrir un mail pour accéder à ces différentes fonctions, rapprochant encore un peu plus Gmail d'une boite de réception classique comme Outlook ou encore Apple Mail. Un vrai gain de temps pour les utilisateurs souhaitant gérer leur courrier rapidement depuis le navigateur et des fonctionnalités attendues depuis bien longtemps par les utilisateurs avancés du service en ligne.Le déploiement de ce clic droit enrichi sera très rapide. Google annonce que laà déjà débuté pour les comptes professionnels G Suite et sera ensuite poussée progressivement vers l'ensemble des utilisateurs Gmail à partir du 22 février.