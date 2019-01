Redevance audiovisuelle : la Suède devance la France et fait payer tout le monde

Ceux qui possèdent déjà un téléviseur paieront moins cher

De plus en plus de Suédois privilégient d'autres appareils pour regarder la télévision

Au mois de septembre 2018, dans un passé pas si lointain, celle qui était encore ministre de la Culture du gouvernement français, Françoise Nyssen, avait fait part de sa volonté d'imposer la redevance audiovisuelle non plus à celles et ceux qui déclarent posséder une télévision, mais à tous. Après l'adoption par le Parlement en novembre,avec l'entrée en vigueur , ce 1janvier 2019, du tout nouveau régime de financement de la télévision locale de service public.Toute personne qui réside en Suède,, ne peut plus échapper à la redevance audiovisuelle. Chaque Suédois se verra désormais ponctionner, automatiquement prélevé par le service des impôts. Le montant maximal annuel de la contribution à l'audiovisuel public a été fixé à, plafond qui sera atteint du moment que le contribuable perçoit une rémunération mensuelle supérieure à 1 320 €.Si ce régime fait grincer des dents une partie de la population qui ne payait rien autrefois, il avantage au contraire ceux qui possédaient déjà un téléviseur. En effet, jusqu'à la fin de l'année 2018, chaque foyer qui détenait un téléviseur devait s'acquitter d'une contribution de 233 €. La disposition est doncqui utilisent une télévision. Celles qui ne sont pas imposables sur leurs revenus, elles, sont exemptées de cette taxe, ce qui n'est pas toujours le cas en France.En Suède, près d'un million et demi de personnes (le pays compte 10 millions d'habitants) regardent la télévision: avec un ordinateur, une tablette ou un smartphone. Le réseau SVT, le France Télévisions local, a salué la réforme, indiquant qu'elle est «». Il n'est pas certain que les dires de la télévision publique suédoise fassent mouche auprès de ceux qui avaient décidé de se passer du petit écran.La « redevance pour tous » est en tout cas une idée qui a le vent en poupe. Une mesure similaire est, alors que du côté du Danemark, on entend supprimer la redevance en 2022 pour l'inclure dans le budget du pays.