Le marché des ordinateurs et accessoires gaming progresse de 25 % en 2021

Les milliers d'euros non dépensés en cartes graphiques semblent finalement avoir été utilisés autrement par les gameuses et gamers autour du monde. Selon le dernier rapport du groupe NPD, les dépenses totales en ordinateurs, composants ainsi qu'en accessoires (claviers , souris , casques , etc.) ont augmenté de 25 % en 2021, par rapport à l'année 2020. Le résultat, lui, est bien plus bas qu'en 2020 (62 % d'augmentation comparé à 2019), mais il est difficile de tenir compte d'une année de confinements lorsque l'on souhaite connaître la stabilité d'un marché.