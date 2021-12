Bons plans durant la pénurie, les PC portables gamer vont voir leurs prix augmenter l'an prochain

Sur Twitter, il explique qu'il a constaté des "hausses significatives des coûts des composants" et que celles-ci vont se répercuter sur le tarif final des produits finis.

La gamme premium des Razer Blade sera concernée par cette flambée des prix, précise-t-il, comme s'il tentait de justifier en amont la mauvaise nouvelle auprès des consommateurs.

Mais Tan parle aussi de la branche des laptops gaming dans son ensemble et prédit des tarifs plus élevés pour l'ensemble du secteur. Nous devrions en savoir plus sur l'importance des hausses tarifaires à l'occasion du CES 2022, qui se tient du 5 au 8 janvier prochain dans une formule hybride entre physique et virtuel.