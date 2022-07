Logitech, Razer... retrouvez 4 accessoires à prix incroyable pour le Prime Day

Commençons par une véritable référence des casques gamer sans fil : l'Hyper X Cloud II. Grâce à ses haut-parleurs 53 mm et le support du Son Surround 7.1, ce casque promet une excellente qualité sonore et une immersion totale en jeu. La connexion sans fil se fait via un dongle USB, et le casque promet une belle autonomie pour vous accompagner des heures durant.