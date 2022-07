Amazon brade la caméra connectée Xiaomi Mi 360° pour le Prime Day

Pour commencer, précisons que cette caméra conçue par la marque chinoise appliquera une résolution pouvant grimper jusqu'en Full HD (1920 x 1080 pixels) aux clips enregistrés. Les images seront constamment nettes et fluides, même dans un environnement où l'éclairage sera faible. Pour cela, une vision nocturne via des LED infrarouges est de la partie. Les images prises en pleine nuit resteront donc parfaitement regardables. De plus, la Xiaomi Mi Home Security dispose d'un angle de vision horizontal à 360° (et 178° à la verticale). Rien ne lui échappera !

Cet exemplaire utilise l'intelligence artificielle afin de détecter les mouvements dans une pièce. Cela permet de réduire drastiquement les fausses alertes. Une fois un clip enregistré, il sera protégé par un chiffrement AES 128 bits. Vous pourrez même envoyer vos vidéos dans le cloud. Enfin, la caméra peut se placer sur n'importe quelle surface. Elle fonctionnera par exemple parfaitement bien la tête en bas accrochée au plafond. Discrétion garantie !