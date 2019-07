Après Spotify et Netflix, au tour de Tinder de se passer de Google Play pour ses abonnements

© Tero Vesalainen / Shutterstock.com

Objectif : maximiser les revenus

Coup dur pour Google

Source : Bloomberg

Cherchant, comme ses petits camarades Netflix et Spotify à se défaire des importantes commissions prélevées par Google lorsqu'un abonnement est souscrit par son biais,fait désormais passer toutes les nouvelles souscriptions par sa propre application.La stratégie de— l'éditeur de Tinder — est claire comme de l'eau de roche. La première année, Google (comme Apple d'ailleurs) s'octroie 30% des revenus générés par les abonnements souscrits via le Play Store . Une rente qui tombe à 15% après un an, mais qui représente malgré tout un important manque à gagner pour les éditeurs d'applications.Exactement comme l'ont fait Netflix et Spotify par le passé, Tinder ne permettra plus, à l'avenir, de s'abonner simplement via son compte Google. Pour toute nouvelle souscription,. La gestion de l'abonnement passera aussi intégralement par Tinder, sans possibilité d'administration depuis Google Play.Une démarche visiblement bien accueillie. D'après, qui relaie la découverte de l'institut Macquarie,lorsque la note de l'analyste Ben Schachter a été publiée.Pour l'heure, Match Group n'a pas fait part de ses intentions en ce qui concerne l'App Store. Mais étant donné que le magasin d'applications d'Apple affiche les exactes mêmes conditions d'utilisation aux éditeurs, nul doute que Tinder finira par suivre le même chemin que pour le Play Store.Aussi, il va sans dire qu'en voyant l'une des applications les plus populaires au monde sortir de son escarcelle, Google doit s'attendre à une baisse notable de ses revenus. Ajoutée à la perte déjà effective de Netflix, Spotify et — pire — de Fortnite, disponible exclusivement via l'sur Android, l'économie de l'abonnement sur le magasin de Google est en berne.Signe que ce modèle économique, en vigueur depuis nombre d'années, nécessite d'être réformé en profondeur ? La révolte rampante des éditeurs d'applications semble en tout cas être un signal d'alarme qu'il est difficile d'ignorer.