Le store alternatif Aptoide déclare la guerre à Google

Google bloque l'accès à Aptoide, pour des soi-disant problèmes de sécurité



Des mesures sans fondement pour Aptoide, qui estime être victime de pratiques monopolistiques



Le contentieux se réglera devant la justice



Source : TechCrunch

La boutique d'applicationspart en guerre contre. Le service portugais propose une alternative auen proposant de nombreux logiciels aux utilisateurs Android. Son catalogue est riche aujourd'hui d'environ 1 million d'applications disponibles.Pourtant, le service estime être victime des pratiques de Google et souhaite le faire savoir au grand public. Il vient de lancer un site web baptisé GooglePlayFair , qui dénonce les manœuvres qui seraient mises en place par la firme de Mountain View afin d'empêcher Aptoide de se développer.En premier lieu, la mise sur liste noire de l'application par, qui cache l'application sur le Play Store et encourage les utilisateurs l'ayant déjà téléchargé à la désinstaller pour éviter d'éventuels problèmes de sécurité.», explique Aptoide sur son site.La boutique applicative indique également connaître une baisse de ses utilisateurs actifs depuis un an, passant deaujourd'hui.Elle estime également que ces pratiques sont, qui ne peuvent échapper aux 30 % de commission prélevés par Google sur leurs ventes d'applications s'ils veulent accéder aux 2 milliards de personnes utilisant Android.En plus de cet exercice de communication, Aptoide a. L'entreprise est sûre de son bon droit et prend comme exempleinfligée par la Commission européenne à Google pour abus de position dominante vis-à-vis du système Android.Elle indique aussi avoir gagné une première manche devant la justice , mais Google n'a pas respecté le jugement qui lui interdisait de supprimer la boutique Aptoide sans l'accord des utilisateurs.Pour le moment, Google refuse de commenter cette action et de discuter avec Aptoide, qui explique avoir tenté de contacter le géant du Web, sans succès jusqu'à présent.