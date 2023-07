Peugeot dévoile ses nouveaux vélos électriques au design futuriste affirmé !

Dès fin 2023 et au début de l'année 2024, ces nouveaux modèles de VAE embarqueront ce qui se fait de mieux en matière de technologie connectée. Une application smartphone dédiée permettra aux usagers de bénéficier d'un système antivol couplé à une alarme, de la possibilité de géolocaliser son vélo et de profiter d'un dispositif de navigation en temps réel. Il sera possible également de connaître la météo de la destination à l'avance et de suivre les statistiques de chaque trajet.